Beursblog: beleggers in VS zien het zonnig in

Door Johan Wiering

De Amerikaanse beurzen zijn gaandeweg de handelsdag steeds verder gestegen. Beleggers storten zich op aandelen in de verwachting dat de komende kwartaalcijfers zullen meevallen. De handel op het Damrak verliep ook goed, met ArcelorMittal en ING als smaakmakers