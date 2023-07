VDL Nedcar heeft mogelijk nieuwe autoklant vanaf 2026

Binnenkort wil VDL starten met de voorbereidingen voor de inrichting van de nieuwe productielijn. Deze voorbereidingen leveren vooralsnog werk op voor zo’n zeventig mensen. Vanaf 2026 kunnen dan mogelijk 3000 mensen aan de slag, afhankelijk van de verkoop van de auto’s. Intussen is VDL ook nog in gesprek met andere potentiële klanten, aldus de woordvoerder.

Om welke auto’s en welk bedrijf het gaat, wil VDL nog niet zeggen. Ook niet om welke productieaantallen het gaat. VDL is blij met deze nieuwe stap naar de assemblage van auto’s in de fabriek in Born, waar in maart 2024 de productie van MINI’s voor BMW stopt. Dan loopt namelijk het contract af met BMW.

Bij Nedcar werken zo’n 3950 mensen. Voor 1800 van hen is er vanaf november geen werk meer, en begin volgend jaar verwachten de vakbonden meer massaontslagen. VDL en bonden zetten donderdag hun handtekening onder een nieuw sociaal plan. Dat gebeurde na meerdere stakingen. Om de daardoor opgelopen productieachterstand in te lopen moeten de werknemers nu op zaterdagen overwerken.

’Opvallend’

FNV-bestuurder Ron Peters staat naar eigen zeggen nog niet te juichen. „Eerst zien, dan geloven is ook de stemming op de werkvloer”, zei de vakbondsman. „We hebben al vaker gehoord over intentieverklaringen, die op niets uitliepen.” Het moment waarop dit nieuws bekend wordt, noemde hij „opvallend.” Maandag praat de directie van VDL Nedcar met de Limburgse Staten over de toekomst van de fabriek. De Gedeputeerde Staten beslissen daarna over een investering van 70 miljoen euro voor nieuwe infrastructuur rond Nedcar.

CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma zei dat het bericht van VDL geen effect heeft op de aangekondigde massaontslagen in november. „Het betreft wel pas 2026 en de impact op de personeelskrimp is nog niet duidelijk”, zei hij.