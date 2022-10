Column: ook wie geen bezwaar heeft gemaakt moet spaartaks terugkrijgen

Premium Financieel

Column: doorbraak voor banken om samen verdachte transacties op te sporen

Een doorbraak in het kat-en-muisspel tussen overheid en witwascriminelen: het kabinet heeft eindelijk besloten dat de vijf grootse banken in Nederland mogen samenwerken om verdachte transacties op te sporen. Ze gaan transactiegegevens van miljoenen bankklanten verzamelen in een centrale database.