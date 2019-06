Column: Het nieuwe gezicht van Brexit

De strijd staat op het punt om echt uit te barsten. Daarmee bedoel ik niet het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China, maar het politieke gevecht om wie Theresa May mag opvolgen als leider van de Conservatieve Partij en premier van Groot-Brittannië. De winnaar staat voor de enorme uitdaging om het Brexit-proces tot een goed einde te brengen. De afgebrande en uitgebluste May kan erover meepraten dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Toch staan er tien kandidaten te popelen om het stokje over te nemen. Wie zijn de grootste kanshebbers, welke Brexit-plannen hebben ze en wat betekent dat voor het pond?

De kroonprins: Boris Johnson

Voormalig burgemeester van Londen, Boris Johnson, is met afstand de grootste kanshebber voor het premierschap. Hij stapte in het afgelopen najaar op als minister van Buitenlandse Zaken, omdat hij het niet eens was met de wijze waarop May probeerde om het land uit de EU te leiden. Johnson stemde bij het referendum van 2016 voor Brexit en in het parlement geniet hij de steun van ongeveer vijftig partijleden. Onlangs dreigde Johnson dat de vertrekpremie van bijna €44 miljard aan de EU niet te betalen, zolang er geen nieuwe regeling komt. Met zijn excentrieke gedrag en scherpe uitspraken is hij zeer schandaalgevoelig. Een zege van Johnson is een voorbode van nieuwe koersschokken voor het pond.

De uitdager: Jeremy Hunt

Volgens Britse wedkantoren is voormalig zakenman Jeremy Hunt na Johnson de grootste kanshebber om May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij. Hij spreekt vloeiend Japans en bij het referendum stemde hij ervoor om in de EU te blijven. Inmiddels heeft hij zich echter aangesloten bij het Brexit-kamp. In tegenstelling tot veel partijgenoten ziet Hunt het niet zitten om zonder akkoord Europa de rug toe te keren. Dat zou in zijn ogen politieke zelfmoord zijn voor de Conservatieve Partij. Door de terughoudendheid om te dreigen met een Brexit zonder goede afspraken, loopt hij mogelijk het premierschap mis.

Jeremy Hunt Ⓒ AFP

Andere kanshebbers

Naast Johnson en Hunt doen acht andere politici de gooi naar het premierschap. Voormalig minister van Milieu, Michael Gove, wil bijvoorbeeld nog ruim voor de deadline van 31 oktober uit de EU stappen. Zijn kansen zijn echter flink afgenomen toen hij bekende dat hij twintig jaar terug eens cocaïne gebruikte. Dan is er nog Andrea Leadsom, die in 2016 ook al heel dicht bij het partijleiderschap was. Voorlopig is het pond de grote verliezer, aangezien de grootste kanshebbers zich fel afzetten tegen Europa. De munt heeft de afgelopen maand al bijna 3% verloren. Het gaat nog een wilde rit worden richting de finale stemronde in de week van 22 juli.

Joost Derks (joost.derks@nbwm.nl) is valuta-expert en algemeen directeur bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij (www.nbwm.nl). Hij heeft ruim twintig jaar ervaring in de valutawereld. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer en is niet bedoeld als professioneel (beleggings)advies.