Uitspraak: geen schadevergoeding voor dode coniferen

Bij de storm woei een deel van de muur van de buren om, waarbij een rij coniferen werd geplet. De gedupeerde claimde op basis van zijn woonverzekering €3631 bij ASR voor het afvoeren van de oude haag en het planten van een nieuwe. ASR weigerde te betalen en de zaak werd voorgelegd aan de geschillencommissie van het financiële klachteninstituut Kifid. Die gaf de verzekeraar gelijk.

Oude beelden

Nadat de verzekerde de schade had gemeld, ontstond bij ASR namelijk twijfel of de coniferen voor de storm wel leefden of levensvatbaar waren. ASR schakelde een expertisebureau in, dat eens goed de beelden van de confiren bekeek via het programma Cyclo Medio, waarmee de openbare ruimte nauwkeurig in beeld is gebracht door camera-auto’s. De overheid maakt van dergelijke beelden ook veel gebruik, bijvoorbeeld bij de bepaling van de WOZ-waarde van een huis.

Uit dat onderzoek bleek dat „minimaal twee jaar voor de storm al sprake was van een bruingekleurde coniferenhaag en de conditie van de haag al zeer slecht en levensbedreigend was.” Een expert concludeerde bovendien dat de haag last had van zeer slechte omgevingsfactoren, doordat de later omgewaaide muur veel zonlicht wegnam. „Niet anders geconcludeerd kan worden dat dit er de oorzaak van is dat de coniferen verzwakt werden en daarmee vatbaar voor onder andere parasitaire insecten.”.

De geschillencommissie concludeerde dat de coniferen al voor storm al geen geldelijke waarde meer waarden. ASR hoeft daarom niet te betalen.