In een mailwisseling met producer Scott Rudin vroeg ze wat ze Obama moest vragen tijdens een bijeenkomst. „Vraag hem of hij wat films wil financieren”, aldus Rudin. Maar vanaf daar nam het gesprek een racistische toon aan. „Ik vraag het me af. Zal ik hem vragen of hij DJANGO (Django Unchained, een gewelddadige film over slavernij, red.) leuk vond?”, aldus Pascal.

De wisseling vervolgt met referenties aan films over slavernij, gemaakt door zwarte producenten en met zwarte acteurs. Sony heeft nog niet gereageerd op de nieuwe controverse.

Woensdag bleek al dat in een andere mailwisseling tussen het duo de actrice Angelina Jolie werd afgeserveerd als een „minimaal getalenteerd verwend nest” door Rudin. Die opmerkingen, zo liet Rudin donderdag weten, waren grappig bedoeld. Over de racistisch getinte mailwisseling over Obama betuigde hij zijn spijt. „Privémails tussen vrienden en collega's, die gehaast en zonder goed na te denken worden geschreven, kunnen kwetsen, ook al was de inhoud niet zo bedoeld. Ik maakte een aantal opmerkingen die grappig bedoeld waren, maar achteraf waren ze dom en ongevoelig”, aldus Rudin.

De hack van twee weken geleden kost Sony miljoenen. De hackers maakten een aantal films van Sony buit, die alleen nog in de bioscoop te zien zijn. Ook filmscripts, wachtwoorden en salarisstrookjes van acteurs werden onderschept. Telkens lekken er nieuwe gegevens uit.

Wie er achter de hack zit, is niet duidelijk. De voornaamste verdachte is Noord-Korea. De autoriteiten in dat land zijn boos over de film The Interview, waarin de CIA een aanslag op leider Kim Jong-un voorbereidt. Het gesloten land dreigde met maatregelen tegen Sony en de VS als de film uitkomt.