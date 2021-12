Zakenvrouw wil gas geven!

Zij bedenkt zich: „Als ik kijk naar het coronabeleid... Dat had wel wat sneller gekund.” De pandemie geeft immers genoeg problemen: „Staalprijzen gingen met 60 procent omhoog, toeleveranciers gingen rantsoeneren en levertijden werden langer.” Terwijl de orderportefeuille goed gevuld is „en we alleen al zó twintig nieuwbouw-monteurs erbij kunnen hebben.”

Het bedrijf begon in 1881 als smidse met het beslaan van paarden. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de familie onder meer kranen en melkkarren en nu zijn het trailers voor uitzonderlijk wegvervoer met een draagvermogen tot 200 ton en een mogelijke lengte van tientallen meters. Iedere automobilist heeft weleens achter een indrukwekkende Nooteboom gereden ...

De Super Wing Carrier met een windmolen-vleugel. Ⓒ Foto Nooteboom Trailers

„Zo’n vleugel van een windmolen is tegenwoordig 70 meter lang”, zegt Marinka in haar kantoor. „Mijn vader zei nog dat 40 meter de absolute limiet zou zijn voor vervoer op de weg. Maar we gaan naar 80 meter en langer.”

Dergelijk vervoer wordt onder meer mogelijk gemaakt door verschuifbare onderstellen, zoals de Super Wing Carrier. „Een vinding van ons”, klinkt het met enige trots.

Steeds zoekt het bedrijf nieuwe mogelijkheden voor bijzondere transporten, ook in gewicht, breedte en hoogte.

„Wij verkopen eigenlijk het gat onder een viaduct. En in Frankrijk zijn viaducten bijvoorbeeld hoger dan in Nederland. De harmonisatie in het transport laat in Europa nog veel meer te wensen over.”

Nooteboom onderzocht hoe een zo hoog mogelijke lading onder een viaduct past. „Zo konden we de laadvloer van één van onze semi-diepladers zeven centimeter verlagen: in onze markt gigantisch!”

Een van de diepladers van Nooteboom. Ⓒ Foto Nooteboom Trailers

De zakenvrouw schuift haar verhelderende schetsje weer terzijde en overweegt: „Vaker zie je dat wij de innovatie de markt in drukken.” Daarna gretig gekopieerd door anderen, natuurlijk. „Wij bedenken voor iedere klant een oplossing op maat en wij moeten blijven vernieuwen. Onze trailers zijn nu vooral van staal, hout en rubber, maar we kijken ook naar andere materialen als composiet en de toepassing van telematica. Ook trailers veranderen snel. Wij willen nog wendbaarder worden in onze productie.”

Des te meer stoort haar de stroperigheid bij de overheid, die uiteindelijk de kaders aangeeft. „Vooropgesteld: we hebben een mooi ondernemersklimaat in ons land: we zijn een oplossingsgericht volkje met een grote handelsgeest. Maar waarom moeten wij jarenlang adviseurs betalen om de fiscus ervan te overtuigen dat wij voor een regeling in aanmerking komen als de Innovatiebox? De overheid benadrukt het belang van familiebedrijven voor onze economie, maar de fiscale regels voor de overdracht van familiebedrijven kunnen écht wel wat soepeler. En het onderwijs! Nu wordt erover gesproken dat bijlessen voor iederéén betaalbaar moeten zijn. Maar wat dachten we ervan om het schoolsysteem te verbeteren, waardoor bijles simpelweg minder nodig is?”

Wat Nooteboom betreft, komt er vaart in menige innovatie.