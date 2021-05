U heeft de term wellicht wel eens gehoord. ‘TINA’ ofwel There is no alternative! Deze term is zeer dikwijls aangehaald in het kader van de nu al jarenlange opwaartse trend van aandelenkoersen. Het idee hier achter is dat de lage rentestanden ervoor zorgen dat beleggers geen alternatief hebben dan te beleggen in aandelen vanwege de lage, zeer dikwijls negatieve rentes.