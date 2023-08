Intertoys is te koop, Blokker en BCC straks ook

Mirage Retail Group is ook eigenaar van onder meer winkelketens Blokker en BCC. Die gaan later in de verkoop, omdat de ondernemer dat ook beter vindt voor de toekomst van de ketens. „Ik ben niet eeuwig levend”, licht de ondernemer toe.

Uitverkoop

„Ik zet niks in de uitverkoop, maar ik wil op een verantwoorde manier het stokje doorgeven”, zegt Witteveen verder. „Eigenlijk was het de bedoeling om dat te doen door de onderneming naar de beurs te brengen, maar nu moeten we het anders doen.” MRG zag begin dit jaar af van een beursgang vanwege de stijging van lonen en andere kosten.

Intertoys is volgens Witteveen inmiddels winstgevend, nadat het in 2019 nog failliet was verklaard. Onder de Portugese investeerder Green Swan maakte de winkelketen al snel een doorstart. Een paar maanden later kwam Intertoys in handen van het bedrijf van Witteveen.

Blokker

MRG nam in 2019 ook Blokker over, een jaar later volgde elektronicawinkelketen BCC. „Als de tijd rijp is” gaan die ondernemingen ook in de verkoop. In 2021 verkocht Witteveen Big Bazar al aan BB Retail. De koopjesketen heeft het de laatste tijd moeilijk. Steeds meer partijen klagen dat de onderneming rekeningen niet meer betaalt.

