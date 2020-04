’Oplossing voor probleem met eigen risico door corona’

Sommige behandelkamers staan door de coronacrisis juist leeg. Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Zorgverzekeraars gaan in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de situatie van patiënten die twee keer hun eigen risico dreigen te moeten betalen. Doordat ziekenhuizen vanaf maart werden overspoeld met coronapatiënten, stelden ze veel andere zorg uit. Dat kan een extra rekening opleveren voor mensen die in 2019 aan een behandeltraject zijn begonnen.