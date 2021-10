Beursblog: lekkere lunch op Damrak met koophonger naar tech

Financieel

Just Eat Takeaway loopt met groei iets minder hard

Maaltijdbezorgingsbedrijf Just Eat Takeaway (JET) is in het derde kwartaal verder gegroeid. Het moederbedrijf van onder meer Thuisbezorgd.nl verwerkte een kwart meer bestellingen voor restaurants ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die groei was wel minder groot dan in de afgelopen kwartal...