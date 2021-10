Beursblog: tech en olie stuwen AEX bij start; forse schade TomTom

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Menno van Hoven, Beleggingsspecialist, luidde vanmorgen ter ere van het 10-jarig bestaan van de Dividendportefeuille van Beleggers Belangen de gong. Ⓒ Euronext Amsterdam AEX 785.1 0.97 %

De AEX is donderdag flink hoger uit de startblokken gekomen in navolging van de goede gang van zaken in Japan. ASML en Shell dragen sterk bij om de opgaande beweging stevig te vervolgen.