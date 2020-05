Fors minder vacatures door coronacrisis

Dat komt naar voren uit cijfers van Intelligence Group en Jobdigger over vacatures en arbeidsmarktgedrag van de beroepsbevolking. Het verlies van nieuwe vacatures is het grootste voor de middelbaar opgeleiden. Het aantal banen voor mbo’ers daalde met 28 procent. Voor universitair geschoolde banen gaat het om een daling van het aantal vacatures met 16 procent.

Provincies

Ook qua provincies zijn de verschillen volgens de onderzoekers groot. Zeeland (min 31 procent), Drenthe (min 30 procent), Groningen en Limburg (min 29 procent) worden relatief het hardst geraakt. In Zuid-Holland (min 22 procent) en Noord-Brabant (min 24 procent) is het verlies ook groot, maar het minst in vergelijking met andere provincies.

Veder blijkt dat de angst onder lager opgeleiden om hun baan in het komende jaar kwijt te raken iets groter is dan onder hoger opgeleiden. Bij circa 12 procent van de lager opgeleiden leeft deze vrees, tegen bij 15 procent van de hoger opgeleiden. Dit was voor de crisis respectievelijk 8 en 7 procent.

Lichtpuntje

De onderzoekers bestempelen de toename van het aantal gepubliceerde vacatures ten opzichte van een en twee weken geleden als lichtpuntje. „Het is nog veel te vroeg om hier conclusies aan te verbinden, maar het duidt nog steeds op dynamiek op de markt ondanks de sterk toegenomen onzekerheid”, aldus Geert-Jan Waasdorp, directeur van Intelligence Group. De grote krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt kan volgens hem de te verwachten sterke toename van werklozen deels verzachten.