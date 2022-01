Waakhond ACM controleert prijzen reisbranche op misleiding

De ACM heeft de afgelopen periode websites van diverse reisaanbieders gecontroleerd. Daaruit bleek dat de bijkomende kosten vaak niet staan vermeld in of bij de advertentieprijs. Ook op de website staan deze kosten niet duidelijk vermeld. De consument is volgens de toezichthouder daardoor in de praktijk vaak tientallen euro’s duurder uit dan in de advertentie werd beloofd.

Die bijkomende kosten, zoals schoonmaakkosten, reserveringskosten of bedlinnen, vermeldt de reisbranche vaak onder het i-symbool. Maar uit onderzoek van de ACM blijkt dat consumenten daar nauwelijks op klikken en de informatie over de extra kosten dus niet zien. Pas aan het eind van de boeking zien zij dat er meer betaald moet worden dan aanvankelijk gedacht.

„Voor een consument die een accommodatie of een reis boekt, moet de prijs in één oogopslag duidelijk zijn”, stelt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. „Deze kosten moeten al vanaf het begin duidelijk zijn. Alleen met duidelijke prijzen kunnen consumenten aanbiedingen goed vergelijken.”

Vakantiehuisjes

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek vorig jaar dat bij vakantieparken door verborgen kosten de uiteindelijke prijs van een vakantiehuisje tot €160 meer kunnen oplopen. RCN Vakantieparken en Landal beloofde naar aanleiding van dit onderzoek beterschap.

Center Parcs stelde toen dat het voldoet aan alle richtlijnen en dat het juist streeft naar een volledig transparant prijsbeleid, maar dat sommige kosten niet direct in de prijs kunnen worden inbegrepen omdat ze variabel zijn. Die staan echter wel op de site en kunnen in de bookingtool uitgerekend worden, aldus het bedrijf.

Maar dat is volgens de ACM nog steeds niet transparant genoeg. Het vermelden van bijkomende kosten onder het ’i’-symbool is volgens de ACM zelfs niet toegestaan. De toezichthouder gaat de komende periode controleren op welke manier reisaanbieders hun prijzen vermelden.

Vanaf april start de controle van vakantieparken, de controle van andere reisaanbieders volgt op een later moment. Aan reisaanbieders die hun prijzen niet juist vermelden kan de ACM sancties opleggen.