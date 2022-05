Top 10 best gelezen artikelen op DFT

Financieel

Prijsbewuste winkels profiteren van hoge inflatie

De prijsstelling van winkels is in deze inflatietijd een van de belangrijkste pijlers voor groei. In de Top 10 retailmerken met de hoogste groeiverwachting in 2022 staat Bol.com op één, gevolgd door Action en Lidl. Aldi (7) staat voor het eerst in de groeitop, terwijl Albert Heijn uit de lijst is ve...