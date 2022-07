Russisch gas stroomt mondjesmaat via Nord Stream 1 naar Europa

Europa vreesde dat staatsbedrijf Gazprom Nord Stream 1, dat voor tien dagen in groot onderhoud was, vanaf het einde van 06:00 uur niet meer zou heropenen. Het Kremlin wees afgelopen dagen op technische problemen, terwijl Europa snakt naar gas om zijn bergingen richting de winter te vullen.

President Poetin noemde tijdens een top in Teheran deze week het ontbreken van een gasturbine van Siemens als reden voor mogelijk uit- en afstel. Die turbine, een van de zes bij Nord Stream 1 bij de grens, was voor onderhoud in Canada. Vanwege Europese en Canadese sancties zou die niet op tijd in Rusland terugkeren om het gas via de Baltische Zee te kunnen leveren.

Volgens netwerkbedrijven duurt het altijd enkele uren voordat de gaslevering op volle capaciteit is.

Woensdagnamiddag boekte Gazprom evenwel een eerste order in voor het netwerk, een standaardprocedure. Het gaat om 29,3 gigawattuur aan gas, dat vandaag door de pijpleiding zou moeten lopen. Maar zulke orders werden eerder afgeblazen met een beroep op overmacht. De normale capaciteit is 73 gigawattuur. Afgelopen maand schroefde Gazprom de export naar het Westen terug tot 40% van zijn normaal productie.

Onder dreiging van minder gas in Europa schoot de gasprijs, basis van energierekeningen voor consumenten en bedrijven, de laatste maanden omhoog.

