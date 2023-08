Personeel callcenters krijgt er in een klap 16% bij

DEN HAAG - Duizenden callcenter-medewerkers krijgen per direct een loonsverhoging van gemiddeld 16%. Volgens vakbonden FNV en CNV komt dat doordat de cao callcenters woensdag algemeen verbindend is verklaard. Hierdoor moeten alle callcenterbedrijven in ons land zich voortaan aan de afspraken in die overeenkomst houden.

Een medewerker op een callcenter voor spoedeisende hulp. Ⓒ ANP/HH