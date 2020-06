’Winkelketen Sneakers vraagt faillissement aan’

Dat meldt de winkelketen in een mail aan het personeel, die in handen is van De Telegraaf. Op verschillende verzoeken om een reactie is door Sneakers Stores BV niet gereageerd.

’Sneakers heeft de afgelopen periode te maken gehad met zeer uitgagende marktomstandigheden. De coronacrisis, de noodzakelijke sluiting van de winkels en de als gevolg daarvan ontstane omzetverliezen, hebben voor een extra uitdaging gezorgd, waardoor de liquiditeit van de winkel onder grote druk is komen te staan.’

Sleutels inleveren

Aan het personeel werd gevraagd maandag naar de winkel te komen, hun sleutels in te leveren en persoonlijke bezittingen op te halen. Bij de winkels hangt een mededeling dat zij tijdelijk gesloten zijn. In de webshop zijn alle schoenen ’tijdelijk niet leverbaar’.

Er werken zo’n 250 mensen bij het bedrijf, dat zijn hoofdkantoor in Waalwijk heeft. Het bedrijf heeft het faillissement maandag aangevraagd. De zaak dient dinsdag bij de rechtbank Zeeland-West Brabant.

De eigen winkels van Sneakers, dat onder meer met twee vestigingen in de Amsterdamse Kalverstraat zit, zijn inmiddels gesloten. Ongeveer de helft van de vestigingen is in handen van franchisenemers. Die zouden wel open kunnen blijven.