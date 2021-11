Premium Het beste van De Telegraaf

Hart voor de zaak Van gebruikte koffiebekers in vliegtuigen toiletpapier maken

Door Frederique Teillers Kopieer naar clipboard

Frans van de Berge op het terrein van De Graaf. Ⓒ Marcel Molle

Purmerend - De kans is groot dat de bekers waar reizigers koffie of thee in krijgen in een vliegtuig van Transavia op een latere vlucht te vinden zijn in het toilet.