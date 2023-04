Honderden miljoenen in Delftse biotechcampus DSM

Delft - DSM gaat komende jaren honderden miljoenen investeren in de Biotech Campus Delft (BCD). De onderzoekslocatie van het voedingsingrediëntenbedrijf moet wereldwijd koploper worden in biowetenschappen, waar duurzame voedselinnovaties worden ontwikkeld. Als de fusie met het Zwitserse Firmenich is afgerond, komt op de locatie van de Delftse, oude gistfabriek het wereldwijde hoofdkantoor smaak, structuur en gezondheid van DSM-Firmenich.