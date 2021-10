Meeste mensen betalen verduurzamen woning uit eigen zak

Een kwart vindt het bedrag dat geïnvesteerd moet worden te klein om hiervoor van een van die regelingen gebruik te maken. Ruim 40% weet helemaal niet dat er financiële regelingen beschibaar zijn of staat er niet meer bij stil op het moment dat er in de eigen woning energiebesparende klussen uitgevoerd gaan worden. Ruim 10% vindt de regelingen te ingewikkeld of vindt het teveel gedoe en uitzoekwerk. Dat blijkt alles uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope onder 4000 Nederlanders.

Van de 20% Nederlanders die wel gebruik maken van een van de regelingen kiezen de meeste mensen voor een subsidie van rijksoverheid of gemeenten (12%). Het afsluiten van een lening en teruggave van de btw op zonnepanelen doet maar 5%. Een hogere hypotheek afsluiten voor verduurzaming is het minst populair, maar 3% doet dit.

Verhuizen lijkt voor de meeste mensen wel het ideale moment om het huis een duurzame opknapbeurt te geven. Ruim een derde van de Nederlanders die in de afgelopen twee jaar naar een andere woning zijn verhuisd, heeft gebruik gemaakt van zo’n regeling voor verduurzaming. Naast gebruik van subsidies voor energiebesparing (15%) en ‘groene’ leningen (11%), sloot een op de tien van deze groep een hogere hypotheek af om de woning te kunnen verduurzamen.