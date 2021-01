’Unilever overweegt beautymerken in verkoop te doen’

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

LONDEN (ANP) - Levensmiddelen- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever is van plan een aantal van zijn beautymerken in de Verenigde Staten en Europa te verkopen. Het zou gaan om merken die niet tot de kernactiviteiten behoren, waarmee dit zou passen in het desinvesteringsprogramma van de onderneming. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg.