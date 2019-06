Sluiting winkels Hudson’s Bay nog onzeker

Warenhuis Hudson's Bay in Hoog Catharijne in Utrecht. Ⓒ foto ANP

Hudson’s Bay is in een vrije val terecht gekomen, nu de Oostenrijkse miljardair Benko er geen heil inziet. Een faillissement is het meest logische, maar peperduur vanwege de afgegeven garanties. Misschien blijven de winkels wel open.