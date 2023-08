Mogelijk data gelekt bij fabrikant Kendrion na aanval hackers

Topman Joep van Beurden meldt dat het lek inmiddels dicht is en de aanval is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mogelijk is het een aanval met ransomware. Dit is gijzelsoftware die hackers gebruiken om systemen van bedrijven te blokkeren en tegen betaling weer vrij te geven. Als zij niet betalen worden die systemen niet vrijgegeven of worden buitgemaakte gegevens verkocht of openbaar gemaakt. Kendrion heeft nog geen betalingsverzoek ontvangen. „Maar dat verwacht ik wel”, zegt Van Beurden.

Cyberbeveiligingsbedrijf ThreatMon meldt op X, vroeger Twitter, dat de aanval op Kendrion is opgeëist door de ransomwaregroep LockBit. Van deze groep is bekend dat ze proberen bestanden te versleutelen om data buit te maken. Van Beurden weet niet wie er achter de aanval zit. Eerder viel LockBit onder meer voetbalbond KNVB aan.

Het is nog niet duidelijk hoeveel en welke data mogelijk zijn buitgemaakt en wat de impact op klanten is. Onderzoek naar het lek loopt volgens Kendrion nog. „We proberen de impact zoveel mogelijk te beperken”, aldus Van Beurden.

Kendrion maakt elektromagnetische componenten. De producent maakt ook veel onderdelen die nodig zijn voor de energietransitie, zoals industriële remmen die onder meer worden gebruikt in windmolens. Het bedrijf met zo’n 2700 medewerkers is goed voor een jaaromzet van 519 miljoen euro en heeft een beursnotering in Amsterdam.