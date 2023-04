Premium Het beste van De Telegraaf

Column: natuuranalfabeten

Door jaap van duijn Kopieer naar clipboard

’Nu is zelfs de vraag of jonge boeren nog weten hoe een veldleeuwerik eruit ziet en hoe hij zingt.’ Ⓒ ANP/HH

Het is lente. In de duinbosjes langs de kust hoor je overal de nachtegalen. Iedere dag wordt de natuur weer een beetje groener. Eigenlijk zou het jaar in maart moeten beginnen, als alles weer begint uit te lopen, en dat deed het in de Romeinse tijd, voor Caesar, dan ook. Niet voor niets is december de tiende maand (decem = 10) en niet voor niets is februari de kortste maand, want na 28 dagen was het jaar op. En deze periode heet ook niet voor niets het voorjaar.