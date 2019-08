Boskalis rondt verkoop Kotug Smit Towage af

De aanbieder van sleepdiensten is in 2016 opgezet in samenwerking met Kotug, dat net als Boskalis 50 procent van het bedrijf in handen had. Aanvankelijk was Kotug Smit Towage actief in in vier landen en elf havens, maar breidde vervolgens uit naar meer locaties. Boluda is marktleider op de Spaanse en Franse markt en is met een vloot van ruim 230 schepen actief in onder meer Europa, Afrika en Latijns-Amerika.

