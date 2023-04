Albert Heijn-winkels leger door staking in distributiecentra

FNV geeft aan dat ook personeel in Zaandam, Tilburg en Geldermalsen het werk neerlegt. Die laatste locatie is vooral belangrijk voor de aanlevering van langer houdbare producten, zoals schoonmaakmiddelen, shampoo of diervoeding. De omloopsnelheid daarvan is minder hoog, maar na verloop van tijd kunnen ook daar tekorten van ontstaan in de supermarkten.

„Het effect zal in steeds meer winkels merkbaar zijn”, voorspelt FNV-bestuurder Levin Zühlke-van Hulzen. Opvallend is volgens hem dat ook veel uitzendkrachten meedoen met de staking. Daarnaast zou de „grote meerderheid” van alle vaste werknemers staken in vijf van de zes distributiecentra van Albert Heijn.

Albert Heijn stelt dat de impact buiten het noordoosten en zuidwesten beperkt is. Maar ook in een filiaal in het Noord-Hollandse Zaandam raken verse groenten, kruiden en fruit zichtbaar op, met ’s ochtends al lege schappen op die afdeling. Maar de zegsvrouw van Albert Heijn benadrukt dat winkels in die regio nog gewoon bevoorraad worden en dat het een momentopname kan zijn. „Het is echt een beperkt aantal winkels dat leger is.”

Vakbonden FNV en CNV hopen met de staking hun eisen voor meer loon kracht bij te zetten. Ze vinden dat Albert Heijn veel te weinig biedt, ook met het oog op de hoge inflatie. Daarnaast zijn ze boos dat de winkelketen een verslechtering van toeslagen voorstelt voor bijvoorbeeld onregelmatige werktijden of weekenddiensten. Daardoor zouden nieuwe werknemers met slechtere arbeidsvoorwaarden te maken krijgen dan personeel dat langer in dienst is.

Ook Belgische filialen van Albert Heijn krijgen producten vanuit Nederlandse distributiecentra. Die vestigingen ondervinden volgens de supermarktketen „geringe hinder”, laat een woordvoerster aan persbureau Belga weten.