Bevoorrading Albert Heijn geraakt door staking

„Dat is vooral in het noordoosten van Nederland het geval. Dat komt omdat de meeste acties bij het distributiecentrum in Zwolle zijn geweest”, zegt een woordvoerster van de supermarktketen. Of de schappen al leeg raken kon zij nog niet zeggen.

Door de staking liggen twee van de zes distributiecentra bijna volledig plat, die in Geldermalsen en Zwolle. Ook op de locaties in Pijnacker en Tilburg legden werknemers volgens FNV het werk neer. In het distributiecentrum in Zaandam is maandagavond een staking begonnen, zegt vakbondsbestuurder Levin Zühlke-van Hulzen.

In Geldermalsen zit een landelijk distributiecentrum voor goederen zoals schoonmaakproducten, dierenvoeding en drogisterijartikelen. „Dat zijn producten die klanten niet dagelijks kopen, dus de acties daar zal je minder snel merken”, stelt de zegsvrouw van Albert Heijn. De aanvoer van groente, fruit, en houdbare producten loopt terug door de stakingsacties.

Bij alle zes distributiecentra van Albert Heijn wordt komende dagen actiegevoerd, hebben de vakbonden aangekondigd. De staking begon zondagavond al onder parttimers. Inzet van de acties is een hogere loonsverhoging om de impact van de hoge inflatie voor het personeel te compenseren. FNV wil dat de salarissen in een jaar structureel omhooggaan met ruim 14 procent, maar Albert Heijn heeft een loonsverhoging van 8 procent voorgesteld.

Situatie

„Het kan zijn dat de acties dinsdag verschuiven naar een ander distributiecentrum. We kijken per uur wat de situatie is en proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan”, zei de woordvoerster van Albert Heijn eerder op de dag.

FNV voorziet dat mensen vanaf morgen tegen legen schappen aanlopen. „We horen dat in sommige winkels nog geen 10 procent van de leveringen binnenkomt. En vanuit het distributiecentrum in Geldermalsen is maandag geen enkele levering naar een winkel gegaan. Je kan echt wel verwachten dat je dit vanaf morgen terug gaat zien”, zegt bestuurder Zühlke-van Hulzen.

In de zes distributiecentra van Albert Heijn werken volgens de keten ongeveer 6000 mensen, van wie circa de helft op uitzendbasis. Vanuit deze locaties worden alle filialen van Albert Heijn in Nederland en België bevoorraad.