Failliete modeketen Score houdt leegverkoop, zo’n 30 winkels nog open

Rozenboom benadrukt dat hij met de curator alleen overeenstemming heeft bereikt over de voorraden. Hij wordt geen eigenaar van het merk Score en gaat niet met de winkels door. „Er zal de komende weken worden onderzocht of er een mogelijkheid bestaat dat Score op een andere wijze voortgezet kan worden”, luidt een bericht aan het personeel.

Score had 44 winkels in Nederland en eentje in België. In de ongeveer 30 winkels die nog open zijn begint deze dinsdag de leegverkoop, meldt een woordvoerder van Rozenboom.

Bedrijvendokter

Rozenboom ziet vaker kansen als winkelketens failliet gaan. Zo kocht hij in september 2020 damesmodeketen Miss Etam na het faillissement van de Belgische modegroep FNG. Een jaar later viel het doek voor Miss Etam. Volgens curator Nils Reerink was er sprake van onbehoorlijk bestuur. Hij eist in een rechtszaak 4,5 miljoen van Rozenboom. Reerink verwacht op zijn vroegst eind dit jaar een vonnis, meldt hij aan De Telegraaf.

Rozenboom was eerder betrokken bij voortzettingen van onder meer McGregor, Op=Op Voordeelshop en Dungelmann Schoenen.

Chasin’

Score en het bijbehorende jeansmerk Chasin’ gingen vorige maand failliet. Chasin’ is inmiddels overgenomen door JOG Group, het moederbedrijf van kledingketen Jeans Centre en modemerk Garcia.

JOG Group gaat door met de winkels en de webshop van Chasin’ en zet ook de groothandel voort. Of alle veertien winkels in Nederland en de vestiging in België blijven, is nog niet duidelijk.