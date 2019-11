Signify schrapt 121 banen in Turnhout

Maar de stap komt niet onverwacht, legt een vakbondsman uit. "Hier wordt conventionele verlichting geproduceerd, bijvoorbeeld voor stadions, serres, straatverlichting, beamers, enzovoort... maar de vraag daalt jaar na jaar."

In 2017 kondigde het bedrijf al aan dat het personeelsbestand in Turnhout tegen 2020 met 30 procent zou afnemen. Een jaar later werd vervolgens duidelijk dat het banenverlies nog groter zou worden en in december 2018 schrapte het bedrijf 158 banen. De vakbonden willen in overleg met het bedrijf nog kijken of het aantal ontslagen naar beneden kan worden gebracht. Ook willen ze duidelijkheid voor de werknemers die blijven.