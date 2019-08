Kraft Heinz keldert op hoger Wall Street

Ⓒ AFP

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken weer een stroom aan bedrijfscijfers, met Kraft Heinz als negatieve uitschieter. Ook de handelsstrijd tussen China en de VS en dan vooral de vermeende valutamanipulatie door Peking blijft de gemoederen bezighouden.