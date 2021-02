Column: Beste starters, nee, het gaat niet vanzelf!

Columns & Opinie

’Scholen dicht of open, het is ook nooit goed!’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws en in de media. Dit keer over de massale sluiting van de scholen vanwege het pak sneeuw dat er gevallen is. „Ik heb medelijden met hen die de besluiten moeten nemen. Je doet het nooit goed en iedereen redeneert vanuit zijn eigen ik.”