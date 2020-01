Enzo Knol én chipsfabrikant in de fout met ’reclamevlog’

Enzo Knol (rechts) kreeg wel iets meer betaald dan vier dozen chips. Daar was hij aanvankelijk niet eerlijk over. Ⓒ Still Youtube

Amsterdam - Vlogger Enzo Knol is op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie. De jeugdster had niet vermeld dat hij werd betaald voor een vlog over Boerderijchips. Zowel maker Hoeksche Hoeve als Knol krijgt het bevel niet meer op zulke wijze reclame te maken, maar geen boete.