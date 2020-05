Belgisch Blokker-onderdeel op randje faillissement

Maxi Toys zegt zwaar getroffen te zijn door de coronacrisis. De winkels in België zijn al zeven weken dicht en daarmee is volgens topman Alain Hellebaut 93% van de omzet weggevallen. Het bedrijf hoopt zo veel mogelijk banen veilig te kunnen stellen door een nieuwe eigenaar te vinden.

Dat laatste is zusterketen Blokker België al gelukt, maar nu zoekt een nieuw Belgisch Mirage-onderdeel naar een uitweg onder de schuldenlast vandaan.

Bart Smit

Blokker Holding verkocht Maxi Toys in januari vorig jaar aan de Portugese investeerder Green Swan. Die kocht later ook de Belgische winkels van Bart Smit en de Nederlandse keten Intertoys, nadat die failliet was gegaan. Volgens topman Alain Hellebout drukte Bart Smit zwaar op de keten als geheel. „Dat bedrijf was zwaar verlieslatend”, zegt hij tegen de Belgische krant De Tijd. „Omdat we niet genoeg hebben kunnen bijsturen, zijn de resultaten van Bart Smit in 2019 verder gedaald.”

Nadat de familie Blokker de winkelketen met hun naam aan directeur Michiel Witteveen had verkocht, nam die in september ook de speelgoedketens weer over van Green Swan. Witteveen had de naam van Blokker Holding toen al in Mirage veranderd, om verwarring tussen het moederbedrijf en de huishoudketen te voorkomen.