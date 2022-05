Weekblik: ’Recessieangst moeilijk te rijmen met kooplust bij consument’

Premium Financieel

Knapt huizenbubbel? ’Zonder extra woningen zullen de prijzen niet inzakken’

De spanning stijgt rondom de oplopende hypotheekrente en gierende inflatie. Staat de huizenmarkt net als in de kredietcrisis in 2008 op knappen? Sinds het dieptepunt in 2013 zijn de huizenprijzen bijna verdubbeld. „Paniek is een groot woord, maar mensen maken zich wel zorgen”, ziet Martin Hagedoorn ...