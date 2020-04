Italië houdt hoop op eurobonds

Inwoners van Napels die zelf geen basisbehoeften meer kunnen betalen, mogen ze meenemen van deze tafel. Ⓒ AFP

Rome - Terwijl de Nederlandse media spreken over een duidelijke winst van minister Hoekstra over de bereikte overeenkomst, reageren de Italiaanse media verdeeld over het akkoord. Maar geen enkele Italiaanse krant juicht dat Italië gewonnen heeft.