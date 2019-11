Maersk somberder over groei containervervoer

Het containervervoer staat onder druk door de handelsspanningen en de afzwakkende wereldeconomie. Maersk is goed voor een vijfde van alle over zee vervoerde goederen ter wereld. Het bedrijf zag de omzet in het derde kwartaal licht dalen tot 10,1 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat verbeterde met 14 procent tot 1,7 miljard dollar, geholpen door kostenbesparingen en efficiëntiemaatregelen.

Vorige maand kwam Maersk met een verhoging van de winstverwachting voor heel 2019. Daarbij wordt gerekend op een bedrijfsresultaat van 5,4 miljard tot 5,8 miljard dollar. Eerder had Maersk een resultaat van 5 miljard dollar voorspeld voor 2019. Het bedrijf gaf aan dat er nog veel onzekerheden zijn rond de vooruitzichten vanwege de zwakke economische omstandigheden en factoren zoals brandstofprijzen en wisselkoersen.