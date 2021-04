Tesla voert omzet stevig op; winstgevendheid valt mee

De opbrengsten bij Tesla kwamen in het voorbije kwartaal uit op $10,4 miljard. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een omzet van $5,9 miljard behaald. Analisten hielden vooraf rekening met $10,3 miljard.

Met de aangepaste winstgevendheid werd beter gepresteerd dan in doorsnee werd verwacht. Onder de streep bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 de winst $0,93 per aandeel. Analisten hadden een winst per aandeel van $0,80 voorzien. Vorig jaar kwam de winst nog uit op $0,23 per aandel

Vorige maand liet Tesla al weten zijn productie verder op te gaan voeren. In het eerste kwartaal kwamen er in totaal 180.000 nieuwe auto’s de fabrieken van het bedrijf van topman Elon Musk uit.

In de nabeurshandel werd lauw gereageerd op de kwartaalcijfers van Tesla. Het aandeel moest terrein prijsgeven.