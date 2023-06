Kleinere crypto’s onderuit na ingreep Amerikaanse toezichthouder

Verschillende zogeheten altcoins zijn in een week tijd tientallen procenten minder waard geworden. Cardano's ADA en Polygon’s MATIC leverden allebei meer dan 30% in. Solana's SOL zakte 29%, Avalanche's AVAX 21%. De koers van de bitcoin, de grootste en bekendste cryptomunt van de wereld, stond zondag ruim 5% lager dan in het voorgaande weekend op minder dan $26.000.

Illegaal

Dinsdag meldde de SEC dat Coinbase sinds 2019 miljarden dollars illegaal heeft verdiend. De grootste cryptobeurs van Amerika zou diensten voor effectenhandel aanbieden zonder de daarvoor benodigde registratie. Het nieuws kwam een dag nadat de SEC ook met aanklachten kwam tegen cryptobeurs Binance en topman Changpeng Zhao. Zij worden ervan beschuldigd beleggers en toezichthouders misleid te hebben.

De stappen luiden mogelijk een nieuw hoofdstuk in als het gaat om de opstelling van de autoriteiten richting grote cryptopartijen. De SEC heeft een reeks kleinere crypto's waaronder SOL, MATIC en ADA al als 'effecten' aangemerkt, waardoor volgens kenners de kans bestaat dat ze in de toekomst van de Amerikaanse beurzen gaan verdwijnen. Robinhood Markets heeft om die reden aangekondigd bepaalde altcoins van zijn platform te laten vallen.

Offensief

Voormalig SEC-toezichthouder John Reed Stark waarschuwde investeerders afgelopen week dat ze zich beter nu uit cryptoplatforms kunnen terugtrekken. Op Twitter zei hij dat er een Amerikaans regelgevings- en handhavingsoffensief van start is gegaan.

De Europese Unie nam al een wet met strengere regels voor crypto’s aan. Maar daar blijft het waarschijnlijk niet bij. Topvrouw Laura van Geest van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) vroeg zich onlangs in een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer publiekelijk af of er niet ook gekeken moet worden naar een reclameverbod voor crypto's.