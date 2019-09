Ⓒ ANP XTRA

Een half miljoen huishoudens komen erbij de komende tien jaar en dat dreigt met de nu al achterlopende nieuwbouw uit te lopen op een ramp. Ontwikkelaars schreeuwen dan ook om meer bouwlocaties. Liefst in het groen. „Als ik in de auto zit naar Purmerend zie ik overal weilanden. We hebben ruimte zat in Nederland”, zegt projectontwikkelaar André Snippe.