Column: als religie geen reden is voor gebrekkige welvaart, wat dan wel?

Door Jaap van Duijn

Sinds de Taliban de macht in Afghanistan hebben overgenomen, varieert het nieuws dat uit dit land komt van slecht tot nog slechter: bittere armoede, vrouwenonderdrukking, executies. De vrucht van de repressie van een volk door fundamentalistische machthebbers, die hun opvatting over de gewenste inrichting van de maatschappij ontlenen aan vroegmiddeleeuwse teksten. Het inkomen per hoofd van de bevolking komt op circa $2000 per jaar, wat Afghanistan tot de allerarmste landen op aarde maakt.