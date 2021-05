Pensioenfondsen metaal: ook Total moet beter zijn best doen voor het klimaat

De metaalfondsen noemen het positief dat het Franse concern stappen neemt tegen de opwarming van de aarde, maar vinden de ingrepen van Total tegen CO2-uitstoot niet ver genoeg gaan. Eerder stemden deze pensioenfondsen tegen de klimaatplannen van Shell en nu worden ook de klimaatstappen van Total als onvoldoende gekwalificeerd.

Concrete gevolgen zijn niet verbonden aan de stemuitslag. Total wil in 2050 geen CO2 meer uitstoten. De emissies van alle olie- en gasactiviteiten moeten daarom in 2030 met 40% zijn gedaald ten opzichte van 2015, staat in documenten voor de aanstaande aandeelhoudersvergadering. Total belooft daarnaast meer te investeren in energie uit hernieuwbare bronnen, bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

Klimaatakkoord

Maar PME en PMT stellen dat de tussentijdse doelstellingen niet in lijn zijn met het het klimaatakkoord van Parijs. Daarbij wijzen de pensioenfondsen op berekeningen van het Transition Pathway Initiative. Dat is een groep vermogensbeheerders die het klimaatbeleid van bedrijven afzet tegen de doelen van het klimaatakkoord.

Daaruit zou blijken dat Total per megajoule aan geproduceerde energie bijna 63 gram CO2 zal uitstoten in 2030. Dit moet volgens PME en PMT 39,5 gram zijn om aan de maatstaven van de Parijse klimaatafspraken te voldoen.