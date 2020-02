Meer mensen leasen auto buiten baas om

Nederland telde eind vorig jaar ruim 1,1 miljoen leaseauto’s. Driekwart is zakelijk rijder. Maar het aantal particuliere leaserijders neemt het snelst toe, het afgelopen jaar met een kwart. Er zijn nu 188.000 private leaseauto’s.

De onderzoekers zien dat veel particulieren kiezen voor het leasen van een elektrische auto. Zo kunnen ze financiële risico’s afdekken. „Elektrische auto’s zijn veel duurder dan conventionele auto’s en de consument ervaart investeren in een nieuwe technologie met een accu nog steeds als een risico”, verklaart de VNA. De helft van de elektrische auto’s in Nederland is van een leasemaatschappij. Particulieren zullen steeds meer leasen omdat de overheid wil gaan stimuleren dat ze elektrisch rijden, verwacht de VNA.