Belgen krijgen automatisch 12% meer loon: zijn zij nou zo slim of wij dom?

Door Connie de Jonge

Vakbond FNV eist dat de lonen voortaan meestijgen met de prijzen, zoals in België. Daar krijgen een miljoen werknemers er 12 procent bij. Zaterdag demonstreren vakbondsleden in Amsterdam voor het behoud van hun koopkracht. Intussen twijfelen de Belgen over hun aanpak. Zijn zij nou zo slim of wij Hollanders zo dom?