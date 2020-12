Bob Dylan verkoopt liedjes voor ’bedrag met 9 cijfers’

In totaal bezit de Universal Music Publishing Group sinds maandag de rechten op alle meer dan zeshonderd liedjes die Bob Dylan sinds 1962 voor zichzelf en andere muzikanten schreef. In de collective zitten alle Dylan-klassiekers, van Blowin’ in the wind, The times they are a-changin’, Like a rolling stone, Lay lady lay en Knockin’ on heaven’s door tot Tangled up in blue.

Hoeveel Universal heeft neergelegd maakte het bedrijf niet bekend. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times gaat het om een bedrag van ’negen cijfers’. Over de deal zou enkele jaren onderhandeld zijn.

De portefeuille van Dylan-liedjes verzekert Universal van een enorme stroom aan royalty-inkomsten, niet alleen via de verkoop van muziek maar ook via afdrachten van streamingdiensten. Na een enorme terugval door illegale muziekuitwisseling op internet na de eeuwwisseling, zijn diensten als Spotify, Apple Music en YouTube opeens de nieuwe verdienmotor van muziekbedrijven. Ook steeds meer investeringsfondsen azen daarom op muziekrechten.

