Huizenprijzen knallen omhoog, niets boven Groningen

De meest noordelijke provincie zag de prijzen met 9,3% toenemen, sterker dan welke provincie dan ook. Die stijging was eerder ook al in de cijfers van makelaarsvereniging NVM te zien: in de stad Groningen, waar de huizenmarkt al een tijd op het kookpunt zit, gingen de prijzen in het eerste kwartaal met bijna 14% omhoog, maar dat was minder hard dan in de meeste ommelanden. Alleen rond Slochteren blijft de prijsstijging achter, maar zelfs daar zat die al op zo’n 13%.

Na Groningen volgen met Limburg en Friesland nog twee provincies buiten de Randstad – de prijzen stegen daar met 7,5%. In Noord-Holland lijkt de rek er een klein beetje uit te raken, maar ook daar zijn huizen vorige maand nog dik 5% duurder geworden. Daarbij loopt Amsterdam – met +4,6% – achter op de rest van de provincie.

Ook het aantal verkochte woningen steeg flink. Het Kadaster registreerde in heel Nederland 18.627 woningen die een nieuwe eigenaar kregen. Dat zijn er haast 11% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Vooral in Zeeland wordt meer verhuisd, met 15% meer verkochte woningen. Alleen in de stad Utrecht meet het CBS een daling van het aantal transacties, met 2%.

De huizenprijzen laten al sinds juni 2013 een stijgende lijn zien. Sinds dat dieptepunt werden huizen in Nederland gemiddeld al 45,6% meer waard.