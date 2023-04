Bij hogere handelsvolumes ziet Flow Traders inkomsten dalen

Dat blijkt uit cijfers die het bedrijf vrijdag voorbeurs meldt. Het bedrijf gaf geen winst- en omzetverwachting voor 2023. De koers van het Midkapfonds daalde bij opening ruim 10%.

De markt rekende voor het eerste kwartaal vooraf op netto-handelsinkomsten van €115,9 miljoen. Dat werd €110,4 miljoen (2022: €152 miljoen), een afname van 4,5% op kwartaalbasis en een daling van 26% afgezet tegen het eerste kwartaal van 2022.

Ceo Mike Kuehnel, die Dennis Dijkstra dit jaar opvolgde, spreekt van een ’robuust kwartaal’ in een ’uitdagende’ markt.

Het handelsvolume van de in Amsterdam genoteerde liquiditeitsverschaffer kwam over de eerste drie maanden dit jaar uit op €422 miljard, waar analisten uitgingen van €400 miljard, tegen €396 miljard in het voorgaande kwartaal. Over het jaar vergeleken leverden die drie maanden 19% minder op.

De genormaliseerde nettowinst bedroeg €34,3 miljoen, een groei van 2% kwartaal op kwartaal vergeleken, maar 39% minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Folkert Joling, chief trading officer, stelt dat ondanks ’enige verstoringen’ van de handel door de Europese en Amerikaanse bankencrisis, het bedrijf profiteerde van de grote volatiliteit in de markten. Flow Traders verhandelde in Europa 13% meer ten opzichte van vorig kwartaal, in de VS en Azië bleef het achter.

Minder crypto

De onderneming die onder meer continu bied- en laatkoersen afgeeft, verhandelde weliswaar meer aandelen, maar minder obligaties, valuta, cryptomunten en grondstofbeleggingen. Het begon in 2004 in infdexfondsen en zegt door verbreding naar andere producten minder kwetsbaar te zijn. Flow wil die activiteiten uitbreiden.

Het aandeel van het bedrijf met 667 werknemers gaf dit jaar bijna 20% koerswinst, maar wordt vrijdag 10,6% teruggezet.

Flow Traders, dat vorig jaar een omzet van €460 miljoen aantikte, breidt wereldwijd uit. Kuehnel zegt investeringskansen te zoeken. Het opende in februari zijn kantoor in Chicago en kreeg goedkeuring van de Britse toezichthouder FCA voor uitbreiding op het eiland. In China heeft Flow Traders vanuit een eigen kantoor zijn eerste transacties op eigen vergunning afgehandeld.

Het investeringstempo bij zijn onderdeel Capital was afgelopen kwartaal ’ingetogen’, maar er komen uit zijn pijplijn nog transacties aan, stelt het bedrijf. Joling wijst op uitbreiding in digitale producten.

Op het aandeel staan twee koop- en vier houden-adviezen. UBS haalde Flow Traders november vorig jaar van de verkooplijst, de Zwitsers verhoogden de winstverwachting vooral voor inkomsten uit Europa. Flow Traders zou in die groei wel beperkt zijn vanwege zijn uitbreidingsplannen. Oktober vorig jaar steeg het aandeel 16% nadat KBC Securities de groeiverwachting bij de Amsterdammers verhoogde.