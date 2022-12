Premium Het beste van De Telegraaf

’Belangrijke vernieuwingen blijven op plank liggen’ ’Mannen moeten meer investeren in vrouwelijke ondernemers om innovaties aan te jagen’

Door Gabi Ouwerkerk Kopieer naar clipboard

Simone Brummelhuis (l) en Laura Rooseboom Ⓒ EIGEN FOTO

Amsterdam - Het Amerikaanse creditcardbedrijf Visa investeert de komende vijf jaar $200 miljoen in fondsen die ten goede komen aan bedrijven met minstens één vrouw in het team. Het Nederlandse Borski Fund dat uitsluitend in bedrijven investeert waar ook een vrouw in participeert, ontvangt uit dit initiatief een bedrag van $5 miljoen.