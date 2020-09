Tussen de Zuid-Limburgse druiven

Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal ’eat your heart out’. Dit plaatje van Nederland is net zo betoverend als de foto’s van bergen en heuvels in die landen. Het voor de tweede keer georganiseerde Wijnrestaurant op het Land is dit jaar tot 4 oktober te gast op wijndomein St. Martinus van Stan Beurskens. De bekende oenoloog en wijnmaker, die vele tientallen wijndomeinen in binnen- en buitenland adviseert, had het stuk land van 11 ha op de Langenberg in Voerendaal net verworven. Zijn totale bezit is nu 28 ha! Dat maakt hem absoluut tot de grootste wijneigenaar van Nederland, al steekt dit nog magertjes af bij de grote wijnlanden.

V.l.n.r. organisator Frenk Theuns, burgemeester Wil Houben en mede-organisator Roy Packbier.

Beurskens vertelde meteen in te zijn voor een pop-up restaurant dat wordt gerund door vinologe en eigenaresse van het Maastrichtse wijnrestaurant Mes Amis Annaline Doelen en haar zoon, chef-kok Patriek Doelen. Zij doen in Maastricht dertig couverts per dag, hier liefst driehonderd. „En dat allemaal op coronaveilige afstand”, vulde Annaline aan. Het culinaire concept was bedacht door Frenk Theuns, die in het Brabantse Wouw ook zo’n restaurant opzette en Roy Packbier van de Pepr Company, die onder andere betrokken is bij de Amstel Goldrace. De belangstelling is overweldigend. Ruim 5100 mensen schreven zich al in voor lunch of diner voordat er ook maar een letter over was geschreven. Er is plek voor in totaal zo’n 12.000 gasten!

V.l.n.r. de Limburgse wijnmakers Math Bollen (hoeve Nekum), Ralph Huydts (domein Raarberg), Chris Pelzer (Aldenborgh), de Limburgse wijnambassadeur Petro Kools en Ruud Verstegen (landgoed Overst Voerendaal).

Het uitzicht tussen de druiven door is fantastisch, bleek op de opening. De Limburgse VVD-gedeputeerde Joost van den Akker liet aan spreekstalmeester Bas Hoogland, oud-directeur van Landal Greenparks, voorzichtig weten dat hij best meer landbouwgrond in wijngaarden wil zien veranderen. Burgemeester Wil Houben van Voerendaal kwam op de fiets. „Het viel niet mee te klimmen met alleen een derde versnelling”, glimlachte hij. Hij roemde het initiatief. „Stan Beurskens is de beste wijnmaker van Europa”, prees hij. De burgemeester wees erop dat Napoleon „ooit verwoede pogingen had gedaan om de wijnbouw in Limburg de kop in te drukken. Gelukkig mislukte dit.”

Stan Beurskens, die net als de vele andere aanwezige wijnmakers druk aan het oogsten is, – daarom ontbraken bijvoorbeeld Hugo en Mathieu Hulst van de 50-jarige Apostelhoeve (14 ha) – vertelde tot wel vijf keer in dezelfde wijngaard te plukken om verschillende wijnen te maken, zoals Gris de Villare, Funkelwien, de Zeven Zonden en zijn topwijn Cuvée Prestige.

„Ik laat één tros per stam staan voor onze topwijnen. Maar die zijn de eerste tien jaar dan ook al uitverkocht.”