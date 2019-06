ASR blinkt en Fastned knalt op lagere beurs

De AEX stond om kwart voor drie 0,3% lager op 562,2 punten, na in de ochtend nog op winst te hebben gestaan. De AMX daalde 0,2% naar 776,2 punten.

De overige Europese beursgraadmeters schommelden rond de slotstanden van donderdag. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 verloren 0,1%.

De futures wezen op een iets lagere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, na de plussen van 0,8 tot 1% op donderdag.

Beleggers deden het voorzichtig aan, op het nieuws dat de Amerikaanse president Trump vannacht een aanval op Iran overwoog. Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB vindt de reactie echter erg meevallen. „De dreigende oorlog zorgt totaal niet voor paniek.”

Hij schrijft het nog altijd positieve sentiment op de beurs toe aan het vooruitzicht van lagere rentes en de relatieve rust rond het handelsconflict tussen de VS en China. „Een half jaar geleden sprak de Fed nog over renteverhogingen, maar nu lijken er door de economische verzwakking verlagingen te komen. Dat Trump en de Chinese leider Xi Jinping volgende week gaan praten, is voor beleggers bovendien voldoende reden om zich minder zorgen te maken over de handelsoorlog.”

Goud schoot door de grens van $1400 per troy ounce (31,1 gram).

Banken en verzekeraars gewild

Bij de hoofdfondsen stonden de defensieve aandelen KPN, informatieverstrekker RELX en voedingsmiddelenproducent Unilever met verliezen van ruim 1% onderaan.

De financiële instellingen lieten herstel zien. ASR won 1,8% en NN Group klom 0,7%.

Shell pakte er 0,9% bij, dankzij de voortgaande opmars van de olieprijzen.

Heineken steeg 0,2%, na een koersdoelverhoging van Jefferies naar €112. De zakenbank ziet dat de biermaker dankzij een superieure positie zijn groeivooruitzichten kan waarmaken.

Bij de middelgrote fondsen stond de kabel- en telecommaatschappij Altice Europe met een verlies van 2,7% onderaan.

SBM Offshore stond met een plus van 1,6% bovenaan, geholpen door de hogere olieprijzen.

Air France KLM klom 1,3%, na door Deutsche Bank van de verkooplijst te zijn gehaald.

TomTom stond onveranderd, na een analyse dat de navigatieleverancier overnamekandidaat zou zijn.

De leverancier van laadpalen Fastned schoot naar €30,50, een verdrievoudiging van de openingskoers. Aanvankelijk zou de leverancier van laadpalen 3 miljoen aandelen tegen €10 uitgeven, maar deze emissie werd teruggetrokken. Experts schrijven het spektakel toe aan het geringe aanbod en het noodgedwongen afdekken van posities door speculanten die op een koersdaling hadden ingezet.

